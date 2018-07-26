В Карелии объем санаторно-курортных услуг вырос до 110,7 млн рублей

Объем услуг, связанных с приемом туристов на территории Карелии, включая размещение в гостиницах и санаториях, вырос в первом полугодии.

Больше всего вырос объем услуг санаторно-курортных организаций – до 110,7 млн рублей или на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают "Вести Карелии".

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