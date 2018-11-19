В Карелии объявили конкурс на должность председателя городского суда

Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объявила об открытии вакантной должности председателя Сортавальского городского суда.

Как сообщается на сайте коллегии, заявления и документы принимаются от претендентов с понедельника по четверг до 5 декабря 2018 года в аппарат Квалификационной коллегии судей республики.

"Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются", - рассказали в коллегии.

Справки по телефону: (8142) 790-287.

В настоящее время председателем суда является Сергей Мирошник, который был назначен на эту должность сроком на шесть лет в мае 2013 года.