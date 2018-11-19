В Карелии объявили конкурс на должность председателя городского суда

Новости по теме
Загрузка...
Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объявила об открытии вакантной должности председателя Сортавальского городского суда.
Как сообщается на сайте коллегии, заявления и документы принимаются от претендентов с понедельника по четверг до 5 декабря 2018 года в аппарат Квалификационной коллегии судей республики.
"Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются", - рассказали в коллегии.
Справки по телефону: (8142) 790-287.
В настоящее время председателем суда является Сергей Мирошник, который был назначен на эту должность сроком на шесть лет в мае 2013 года.
Новости по теме
Выбор читателей
15.11.2018, 21:30
13.11.2018, 09:00
13.11.2018, 15:13
14.11.2018, 10:10
16.11.2018, 17:04
13.11.2018, 08:05
Аналитика
16.11.2018 14:47
Капитал
В экономической системе Карелии утверждаются фонды, будущая эффективность которых вызывает сомнения у экспертов.
16.11.2018 14:04
13.11.2018 09:00
12.11.2018 16:48
Чтиво
15.11.2018 15:24
Личное мнение
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
14.11.2018 09:33
13.11.2018 12:22
02.11.2018 12:04
Медиа
16.11.2018 15:08
Опрос
Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?
Комментарии