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Новости. Общество
13:38, 24 Апреля 2018

В Карелии объявили конкурс на лучший субботник

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Победителям вручат дипломы Минстроя.

По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова региональное министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики объявило конкурс на лучший субботник. К участию в конкурсе на звание "Лучший субботник-2018" приглашают городские округа и районы республики.

При проведении конкурса будет учитываться работа органов местного самоуправления по проведению мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения после окончания зимнего периода.

Оценка будет производиться по представленным фото и видеоматериалам, а также на основании отчетов о субботниках.

Конкурсная комиссия выберет победителей по количеству выполненных видов работ; количеству жителей, принявших участие в субботниках; чистоте и порядку на территории муниципального образования и других критериев.

Итоги конкурса будут подведены во второй декаде июня 2018 года.

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Комментарии

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Беня
2018-04-24 15:33:35
Да ладно :) Они ж по велению сердца, от всей. так сказать, души :)
David
2018-04-24 15:19:08
Выйдут наивные на уборку, а премии получат " кто надо".
Гость
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