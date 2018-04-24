В Карелии объявили конкурс на лучший субботник

Победителям вручат дипломы Минстроя.

По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова региональное министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики объявило конкурс на лучший субботник. К участию в конкурсе на звание "Лучший субботник-2018" приглашают городские округа и районы республики.

При проведении конкурса будет учитываться работа органов местного самоуправления по проведению мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения после окончания зимнего периода.

Оценка будет производиться по представленным фото и видеоматериалам, а также на основании отчетов о субботниках.

Конкурсная комиссия выберет победителей по количеству выполненных видов работ; количеству жителей, принявших участие в субботниках; чистоте и порядку на территории муниципального образования и других критериев.

Итоги конкурса будут подведены во второй декаде июня 2018 года.