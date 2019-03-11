В Карелии объявлен аукцион на строительство терминала в аэропорту

Власти Карелии объявили аукцион на строительство нового здания аэровокзала в аэропорту "Бесовец".

Начальная цена контракта составляет 817,9 млн рублей.

Планируется, что в одноэтажном здании аэровокзала будут расположены зона обработки багажа, инженерно-технические помещения, зона регистрации с дополнительными сервисами самообслуживания, кассовые стойки и стойки саморегистрации, служебные помещения, зона ожидания пассажиров с точками общественного питания и торговыми павильонами, комната матери и ребенка, медпункт и пункт полиции.

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