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В Карелии объявлен очередной конкурс на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске

Новости. Экономика
11:12, 20 Апреля 2021
фото: © Медвежьегорск Online
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Стоимость контракта определена в 46,6 миллиона рублей.

В Карелии объявлен очередной конкурс на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Медвежьегорске, который республиканские власти не могут сдать в эксплуатацию на протяжении нескольких лет. Заказчиком работ выступило республиканское казенное учреждение «Управление капитального строительства РК». Начальная стоимость контракта определена в 46,6 миллиона рублей, а определить победителя торгов планируется в мае.

Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс в Медвежьегорске – один из объектов Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Строительство ФОКа в началось в 2018 году. С первым подрядчиком, обязавшимся сдать объект до 1 июля 2019 года, договор был расторгнут из-за некачественных работ. Новый контракт со втором застройщиком был заключен летом 2019 года, после чего сроки окончания работ перенесли на 2020 год. Однако и со вторым подрядчиком договор был расторгнут из-за невыполнения взятых контрактных обязательств.

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