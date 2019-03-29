В Карелии объявлено штормовое предупреждение

На территории республики ожидается усиление ветра, сообщили в МЧС Карелии.

В субботу, 30 марта, на территории республики прогнозируется усиление западного ветра с порывами до 15-18 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.