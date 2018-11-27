В Карелии обнаружили опасную мясную продукцию

В деятельности магазина в Лахденпохья по реализации мясной продукции выявили нарушения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в одном из магазинов, осуществляющем розничную продажу мясной продукции в Лахденпохья, на реализации имелись упакованные в потребительскую упаковку мясные изделия, не отвечающие требованиям технических регламентов о безопасности пищевой продукции, а также мясная продукция без потребительской упаковки.

Нарушения были исправлены.

Руководитель организации получила штрафа в размере 10 тысяч рублей.