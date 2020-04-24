В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях

Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как сообщил Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте", одним из основных путей распространения коронавирусной инфекции в республике являются контакты в семье.



"Очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях, проживающих в Петрозаводске, Кондопоге, Сегеже и Питкяранте. В двух семья от родителей заразились дети: 4-месячный малыш и 11-летний ребенок, в четырех – от детей заразились пожилые родители", – написал министр.

По словам Охлопкова, в большой семье пожилой петрозаводчанки, которая лечится в ковидном центре на базе Госпиталя ветеранов войн, никто не заболел коронавирусной инфекцией. Все члены этой семьи неоднократно обследованы, результаты на коронавирус – отрицательные.

"Еще раз напоминаю о необходимости соблюдать элементарные меры профилактики коронавирусной инфекции. Если у вашего близкого человека – симптомы ОРВИ, постарайтесь изолировать его в отдельной комнате, выделите ему отдельную посуду, полотенца и средства для мытья посуды, попросите носить дома маску, чаще проветривайте помещение и делайте влажную уборку", – заключил глава Минздрава.

Напомним, в Карелии у 11-летнего ребенка обнаружен коронавирус. Число заболевших коронавирусом в республике на 25 апреля выросло до 44.