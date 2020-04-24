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В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях

Новости. Общество
10:49, 25 Апреля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как сообщил Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте", одним из основных путей распространения коронавирусной инфекции в республике являются контакты в семье.

"Очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях, проживающих в Петрозаводске, Кондопоге, Сегеже и Питкяранте. В двух семья от родителей заразились дети: 4-месячный малыш и 11-летний ребенок, в четырех – от детей заразились пожилые родители", – написал министр.

По словам Охлопкова, в большой семье пожилой петрозаводчанки, которая лечится в ковидном центре на базе Госпиталя ветеранов войн, никто не заболел коронавирусной инфекцией. Все члены этой семьи неоднократно обследованы, результаты на коронавирус – отрицательные.

"Еще раз напоминаю о необходимости соблюдать элементарные меры профилактики коронавирусной инфекции. Если у вашего близкого человека – симптомы ОРВИ, постарайтесь изолировать его в отдельной комнате, выделите ему отдельную посуду, полотенца и средства для мытья посуды, попросите носить дома маску, чаще проветривайте помещение и делайте влажную уборку", – заключил глава Минздрава.

Напомним, в Карелии у 11-летнего ребенка обнаружен коронавирус. Число заболевших коронавирусом в республике на 25 апреля выросло до 44.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mts
2020-04-25 11:40:53
Дело не в уборке. Не пускать авто с других регионов. Почему власть знает о конкретных заболевших лицах? Да все просто. Кореша их и едут в Петрик и будут ездить без препятствия. И будут заражать чистый регион.
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-25 11:06:40
Вирус покажет, кто в кем спал! :)
Все любовницы депутата в одну палату!
Гость
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