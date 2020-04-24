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В Карелии у 11-летнего ребенка обнаружен коронавирус

Новости. Общество
08:54, 25 Апреля 2020
фото: © Страница главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова "ВКонтакте"
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Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Карелии за последние сутки.

Число заболевших коронавирусом в Карелии на 25 апреля выросло до 44.

Оба новых случая Covid-19 зарегистрированы в Петрозаводске из числа контактных. Это женщина 79 лет и 11-летний ребенок, сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Выздоровели 5 человек (+3 за сутки).

Всего проведено исследований на коронавирус 11313 (+655 за сутки).

На самокарантине находятся 2045 человек (+48 за сутки).

В местах обсервации остаются 28 человек, контактировавших с заболевшими коронавирусом.

Напомним, вчера коронавирус был выявлен у пятерых жителей Петрозаводска: двое мужчин (62 года и 44 года) и три женщины (66 лет, 54 года и 29 лет).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Христофор Бонифациевич
2020-04-25 11:19:02
Столица на Онего , заканчивайте уже печатать сообщения , которые реально фальсифицируют проблему заболеваемости короновирусом . Эта тема специально " муссируется " отдельными непорядочными чиновниками , дабы увести сознание людей от реальных проблем в экономики и кризисе власти в России , чтобы загнать народ по домам и заставить их не думать, о том , почему страна оказалась в коллапсе и без всякого будущего ,
Добавляйте вы уже альтернативные точки зрения учёных и политиков . не вгоняйте вместе с чиновниками людей в стресс и панику , не уводите их сознание от реальных проблем в стране . Где ваша гражданская и журналисткая позиция ?????
David
2020-04-25 11:51:35
Христофор Бонифациевич, +100. Очевидно, что отрабатывают заказ. Кто инфу сливает?
Вася
2020-04-25 11:11:44
Денег дадим только олигархам
David
2020-04-25 10:54:49
И чего? Пустая информация для тупых! УжОс, ужОс, ужОс! Психопаты правят бал, паникой всё разрушили!
Иришка
2020-04-25 10:35:31
Самоизоляция позволяет короновирусу не распространятся. Что не понятно. Если все сейчас выйдут на улицу , то статистика тебе сразу всё и покажет. Не понимаю таких людей. Себя не жалко , других пожалей.
Христофор Бонифациевич
2020-04-25 11:22:27
Они уже вышли сами , очнитесь , вы бредите .
Вася
2020-04-25 10:59:40
Иришка, А волонтеры водки принесут,и курева?
David
2020-04-25 10:51:51
Иришка, - сидишь в норе, сиди молча!
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-25 10:59:41
David, а ты иди ляг под ИВЛ, если такой острый и все дела дома переделал, и тянет в толпу.
David
2020-04-25 11:55:44
ПлачУ и ПлАчу, У тебя два виду существования, как у любой другой овцы, " в стойле" или " стаде".
Никита
2020-04-25 10:25:42
Итак, точные данные всего умерших в Москве
за январь-март 2020 г. - 31 021 чел.
Январь-март 2019 г. - 31 765 чел.
Январь-март 2018 г. - 32 289 чел.
Статистика официальная . Как у нас в Карелии ? И где последствия якобы эпидемии ?? Их просто нет , как и самой серьёзной проблемы .
Изя
2020-04-25 09:29:36
Выявляют короновирус , а умирают от пневмонии . Что за бред ((((
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-25 11:00:51
Изя, умирают много от чего, какой у тебя вопрос. неуч?
Изя
2020-04-25 11:57:13
ПлачУ и ПлАчу, А вот хамить , бабуля , не надо , проспись для начала . Тьфу на тебя ((((( Что же тебя так заносит , лечи психику , сиди дома , к людям тебе нельзя , деформировалась во власти напрочь ((((
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