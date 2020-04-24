В Карелии у 11-летнего ребенка обнаружен коронавирус

Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Карелии за последние сутки.
Число заболевших коронавирусом в Карелии на 25 апреля выросло до 44.
Оба новых случая Covid-19 зарегистрированы в Петрозаводске из числа контактных. Это женщина 79 лет и 11-летний ребенок, сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".
Выздоровели 5 человек (+3 за сутки).
Всего проведено исследований на коронавирус 11313 (+655 за сутки).
На самокарантине находятся 2045 человек (+48 за сутки).
В местах обсервации остаются 28 человек, контактировавших с заболевшими коронавирусом.
Напомним, вчера коронавирус был выявлен у пятерых жителей Петрозаводска: двое мужчин (62 года и 44 года) и три женщины (66 лет, 54 года и 29 лет).
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