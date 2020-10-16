В Карелии очередные классы в школах и группы в колледжах ушли на "дистант" из-за пандемии

Глава Карелии Артур Парфенчиков перечислил учебные заведения, ученики которых переведены на "дистант".

Как сообщил в соцсети Парфенчиков, на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены семь классов (среднее и старшее звено) в Ледмозерской школе, один класс в петрозаводской Гимназии № 30, один класс в школе поселка Мелиоративный.

Также на "дистант" отправлены две группы в Карельском колледже культуры и искусств и три группы в Железнодорожном колледже.



На карантин отправлены одна группа детского сада № 23 в Сортавале, одна группа детского сада № 93 в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, что, по данным на 17 октября, число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 44 человек.