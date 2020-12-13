В Карелии один больной с пневмонией умер и 29 госпитализированы

Общее число заболевших внебольничной пневмонией на 14 декабря в Карелии достигло 3085 человек, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки 29 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, один пациент умер: скончался 67-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3085 пациентов, 97 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).