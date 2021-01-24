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В Карелии одиноким старикам бесплатно подстригли ногти на ногах

Новости. Общество
12:52, 25 Января 2021
фото: © pixabay.com
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Пожилые подопечные Пряжинского отделения социального обслуживания на дому приняли участие в благотворительной акции "Добрый день".

Акция "Добрый день", в рамках которой специалисты бесплатно делают косметические процедуры для пожилых людей, прошла в Пряжинском подразделении Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии. К подопечным подразделения выезжала на дом мастер по педикюру Надежда Соколова, пишут в паблике Центра.


ГБУ СО КЦСОН РК

В соцучреждении отметили, что уход за стопами ног очень важен для людей пожилого возраста, многие из которых порой даже не могут самостоятельно подстричь ногти в силу возрастных физических изменений. Поэтому такие благотворительные выезды на дом подологов (специалистов, которые занимаются заболеваниями стопы) очень актуальны для старшего поколения.

Ранее "Армия спасения" помогла продуктами одиноким старикам в Карелии.

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Комментарии

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