В Карелии одиноким старикам бесплатно подстригли ногти на ногах

Пожилые подопечные Пряжинского отделения социального обслуживания на дому приняли участие в благотворительной акции "Добрый день".

Акция "Добрый день", в рамках которой специалисты бесплатно делают косметические процедуры для пожилых людей, прошла в Пряжинском подразделении Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии. К подопечным подразделения выезжала на дом мастер по педикюру Надежда Соколова, пишут в паблике Центра.



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В соцучреждении отметили, что уход за стопами ног очень важен для людей пожилого возраста, многие из которых порой даже не могут самостоятельно подстричь ногти в силу возрастных физических изменений. Поэтому такие благотворительные выезды на дом подологов (специалистов, которые занимаются заболеваниями стопы) очень актуальны для старшего поколения.

Ранее "Армия спасения" помогла продуктами одиноким старикам в Карелии.