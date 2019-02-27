Огонь уничтожил частный дом в Карелии

Пожар произошел в Беломорске 26 февраля, сообщили в МЧС Карелии.

В 14.15 пожарно-спасательные подразделения Беломорского района привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме на ул. Северная Набережная, 9. В 14.45 пожар ликвидирован.

Дом сгорел полностью.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.