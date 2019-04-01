В Карелии ограничат рыбную ловлю

В связи с началом нерестового периода во всех водных объектах рыбохозяйственного значения Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Вологодской, Новгородской и Архангельской областей, в Карелии и Коми вступают в силу ограничения на вылов водных биологических ресурсов, сообщили в Росрыболовстве.

Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству напоминает, что нарушение Правил рыболовства влечет административное наказание в виде штрафа в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

В особых случаях материалы дел будут переданы в органы дознания и следствия для привлечения нарушителей к уголовной ответственности.

Сроки, запретные для добычи водных биоресурсов в Карелии:

- в озерах Варацкое и Заборное – с 20 апреля по 30 ноября

- в реках Шуя (от устья, включая Логмозеро, до озера Шотозеро) с притоком Сяпся – с 25 апреля по 31 июля

- в реке Волда с притоком Вама – с 15 апреля по 10 июня

- в реке Нижма и озере Лисьем добыча (вылов) сетями в границах от озера Бабье море до Лисьего порога – с 15 апреля по 15 ноября

- в озере Тикшозеро добыча (вылов) сетями на следующих участках:

в северо-западной части озера в границах до линии: мыс Хлебнаволок – остров Кайгас – мыс Дедова губа; в губах Дедова (Уналакша) и Винчевская в границах до линии: мыс Дедова губа – мыс Варалакша (за исключением губ Степанова и Варалакша)

- в губе Сяргилакша в границах до линии: устьевой мыс реки Шатта-йоки – мыс Сяргиниеми; в губе Хлебная в границах до линии: мыс Хлебнаволок – мыс Тайболгубский – с 1 апреля по 20 июня

- в Онежском озере и реках, впадающих в Онежское озеро: добыча (вылов) сетями в километровой прибрежной полосе вокруг Шардонских островов, по западному побережью от пассажирского причала города Петрозаводск до границы с Ленинградской областью, по восточному побережью от мыса Крестовый Наволок до границы с Вологодской областью – от распаления льда по 30 октября

– в Повенецком заливе на акватории, расположенной с внутренней стороны островов и луд: острова Аннушкин, острова Куж, луды Лаг, луды Пигматка, южной оконечности острова Петр, острова Сал, северной оконечности острова Речной, островов Сельг, луды Западница – добыча (вылов) рыбы сетями от распаления льда по 15 ноября

- в озере Янисъярви – от начала распаления льда по 20 июня

- во всех пресноводных водных объектах – добыча (вылов) объячеивающими, отцеживающими и стационарными орудиями добычи (вылова) от момента начала таяния льда до 30 июня, за исключением добычи (вылова) корюшки европейской в период нерестового хода и добычи (вылова) рыбы ручными орудиями добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х и длиной лесы (шнура) не более 10 метров.