В Карелии охраняют редкий цветок, названный в честь аптекаря

В паблике Минприроды Карелии продолжают вести рубрику, посвященную краснокнижным зверям, птицам и растениям нашей республики.

В России встречается около 20 видов пальцекорников, один из них — краснокнижный пальцекорник Траунштейнера. Этот редкий вид назван в честь тирольского аптекаря Йозефа Траунштейнера, изучавшего флору.



У пальцекорника Траунштейнера высокий, до 50 сантиметров, тонкий стебель, узкие листья с темными пятнами, крупные фиолетово-пурпурные цветки. Цветет растение в июне-июле.



Встречается на всей территории республики, существенно редеет к югу. Популяции в республике сильно варьируют по численности — от единичных особей до нескольких десятков. Пока состояние вида не вызывает опасений, особенно с учетом полного прекращения, начиная с 1990 годов мелиорации болот.



Этот цветок любит болотистые почвы, чаще всего встречается на болотах, в частности, в государственных заповедниках «Кивач» и «Костомукшский», в национальных парках «Паанаярви», «Калевальский» и «Водлозерский», в заказниках «Койвуламбасуо», «Сыроватка», «Толвоярви».