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Новости. Происшествия
13:21, 04 Мая 2018

В Карелии охранник умер после рабочей смены

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Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование смертельного несчастного случая, который произошел с охранником ООО "ЧОО "Онего" 10 апреля.

Как выяснилось, накануне вечером охранник четвертого разряда С. заступил на смену на кирпичном заводе. Утром, примерно в 7 часов 10 минут, он должен был подойти на центральный пост охраны завода, чтобы сдать смену и отправиться домой.

"К указанному времени он не подошел, - сообщили в инспекции труда. – В ходе обследования территории кирпичного завода примерно в 07 часов 50 минут был обнаружен труп С. на пешеходной дорожке возле слесарных мастерских. Прибывшая бригада "Скорой медицинской помощи" констатировала смерть работника". 

Специалисты установили, что мужчина умер от заболевания сердца, "вследствие чего несчастный случай не связан с производством", отметили в ведомстве. 

Вместе с тем, в ходе расследования инспекторы установили, что в "ООО "ЧОО "Онего" не проводилась специальная оценка условий труда рабочих мест.

"Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности", - сообщили в инспекции труда. 

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