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В Карелии окарауливают шесть лесных пожаров

Новости. Общество
14:14, 01 Августа 2021
фото: Ирина Меркова

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Сводку о лесопожарной обстановке на 1 августа дали в правительстве Карелии.

На 1 августа на 10.00 в Карелии действуют 6 лесных пожаров на площади 11223 га в Муезерском, Пряжинском и Суоярвском районах. Все 6 пожаров локализованы.

Суоярвский район
Лесной пожар в квартале 156 Вешкельского лесничества (750 га), пожар перешел с территории Пряжинского района 16 июля (с квартала 68 Сяпсинского лесничества). Всего на пожаре работают 31 человек и 4 единицы техники. 30 июля пожар локализован на площади 750 га. Проводится окарауливание.

Пряжинский район
Крупный лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 102 Сяпсинского лесничества на площади 3300 га (300 га – выгорело болото). Обнаружен 11 июля. Привлечены к тушению пожара 32 человека и 2 единицы техники. 30 июля пожар локализован. Проводится окарауливание.

Крупный лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 130 Сяпсинского лесничества на площади 4973 га (965 га – выгорело болото). Обнаружен 15 июля. Привлечены к тушению пожара 33 человека и 3 единицы техники. Проводится окарауливание. На 27 июля пожар локализован.

Лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 4 Сяпсинского лесничества (авиационная зона) на площади 700 га. Обнаружен 16 июля. Привлечены к тушению пожара 23 человека и 3 единицы техники. 23 июля пожар локализован. Проводится окарауливание.

Муезерский район
Крупный лесной пожар действует в квартале 3 Суккозерского лесничества, авиазона. Площадь 1400 га (300 га - выгорело болото). Обнаружен 11 июля. Место труднодоступное, работают на пожаре 16 человек. 30 июля пожар локализован. Проводится окарауливание.

Крупный лесной пожар действует в квартале 9 Ругозерского лесничества. Площадь 100 га (30 га – выгорело болото). Обнаружен 13 июля. Работают на пожаре 5 человек. На вечер 23.07.2021 пожар локализован. Проводится окарауливание.

Ранее Минприроды сообщало, что в Карелии действующих пожаров нет, шесть локализованы.

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