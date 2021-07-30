Минприроды Карелии: в республике действующих пожаров нет

Оперативную сводку о ситуации с лесными пожарами дало Минприроды Карелии.

По данным ведомства на 31 июля 22.00, в Карелии существует 297 пожаров, но действующих нет, шесть локализованы.

Борются с огнем 141 человек и 14 единиц техники.

Отметим, что, по данным правительства Карелии на 31 июля, но на 10 утра, в республике действовало 9 лесных пожаров на площади 12 015 га, все они были локализованы.

Также напомним, 30 июля Артур Парфенчиков снял режим ЧС в Карелии из-за стабилизации ситуации с лесными пожарами.