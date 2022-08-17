В Карелии омбудсмен Бойченко встречает гостей

Уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко встретила свою коллегу из Пензенской области и пообещала показать ей красоты.

Лариса Бойченко встретилась в Петрозаводске с уполномоченным по правам человека в Пензенской области Еленой Роговой. Омбудсмены намерены посмотреть «Кижи и другие красоты». Об этом Бойченко сообщила в соцсети.

«Очень приятно, когда к нам в Карелию приезжают уполномоченные по правам человека не только для работы, но и отдыхать… С уполномоченным по правам человека в Пензенской области — Роговой Еленой Ивановной — посмотреть Кижи и другие красоты», — гласит текст поста, к которому прикреплено фото двух омбудсменов.

Ранее сообщалось, что в Карелии омбудсмен Бойченко посетила «веселые старты» в психбольнице и не нашла нарушений прав.