В Карелии омбудсмен Бойченко встречает гостей

Уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко встретила свою коллегу из Пензенской области и пообещала показать ей красоты.
Лариса Бойченко встретилась в Петрозаводске с уполномоченным по правам человека в Пензенской области Еленой Роговой. Омбудсмены намерены посмотреть «Кижи и другие красоты». Об этом Бойченко сообщила в соцсети.
«Очень приятно, когда к нам в Карелию приезжают уполномоченные по правам человека не только для работы, но и отдыхать… С уполномоченным по правам человека в Пензенской области — Роговой Еленой Ивановной — посмотреть Кижи и другие красоты», — гласит текст поста, к которому прикреплено фото двух омбудсменов.
Ранее сообщалось, что в Карелии омбудсмен Бойченко посетила «веселые старты» в психбольнице и не нашла нарушений прав.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание