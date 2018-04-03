В Карелии опекунам детей-сирот вернули переплату за детский сад

Прокуратура Костомукши добилась устранения нарушений законодательства о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, прокуратура Костомукши приняла меры по устранению нарушений законодательства о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение бесплатного дошкольного образования.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», за присмотр, уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.

Вместе с тем, как установила прокуратура при проведении проверки, в Костомукше опекуны в 2015-2017 годах оплачивали посещение детьми детских дошкольных учреждений в полном объеме и предоставляли в орган опеки и попечительства администрации Костомукшского городского округа отчеты, в которых были отражены соответствующие сведения о расходах.

Отчеты опекунов принимались без надлежащей проверки и формально утверждались начальником управления образования. При этом о праве на предоставление льгот опекунов никто не информировал.

По результатам проверки прокуратура города внесла главе Костомукшского городского округа представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Начальник управления образования привлечена к дисциплинарной ответственности. Понесенные расходы опекунам возмещены – каждому выплачено от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, общая сумма возвращенных им денежных средств превысила 200 тысяч рублей.