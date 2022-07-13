В Карелии определили сроки охоты на медведя и барсука

В Минприроды утвердили сроки сезона охоты на лесных хищников.
Как сообщили в Минприроды Карелии, в 2022 году охота на бурого медведя разрешена с 1 августа по 15 декабря, а барсука — с 15 августа по 31 октября.
Квоты добычи по районам республики можно посмотреть на официальном сайте министерства.
Прием заявлений на выдачу разрешений будет организован 22 июля в 9 часов утра.
Ранее профильный комитет Заксобрания проголосовал за новый порядок выдачи разрешений на охоту в Карелии.
Напомним, за последнее время на окраинах Петрозаводска было зарегистрировано уже три случая встречи с медведями.
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