В Карелии определили сроки охоты на медведя и барсука

В Минприроды утвердили сроки сезона охоты на лесных хищников.

Как сообщили в Минприроды Карелии, в 2022 году охота на бурого медведя разрешена с 1 августа по 15 декабря, а барсука — с 15 августа по 31 октября.

Квоты добычи по районам республики можно посмотреть на официальном сайте министерства.

Прием заявлений на выдачу разрешений будет организован 22 июля в 9 часов утра.

Ранее профильный комитет Заксобрания проголосовал за новый порядок выдачи разрешений на охоту в Карелии.

Напомним, за последнее время на окраинах Петрозаводска было зарегистрировано уже три случая встречи с медведями.