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Новости. Общество
09:52, 11 Марта 2018

В Карелии опробуют новые истребители - 50 летчиков выполнят пуски ракет на самолётах оперативно-тактической авиации

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Впервые будут опробованы недавно поступившие на вооружение истребители Су-35 и Су-30СМ.

Как сообщает агентство Интерфакс-АВН со ссылкой на штаб Западного военного округа, экипажи истребительной и бомбардировочной авиации, дислоцированные в Воронежской и Курской области, приступили к передислокации на аэродром "Бесовец" для проведения плановых стрельб и бомбометания.

"Стрельбы пройдут над акваторией Ладожского озера. Лётчики совершат беспосадочный перелёт до аэродрома базирования в Карелии", - говорится в пресс-релизе, поступившем в Интерфакс-АВН.

Лётчики на самолётах МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-27, многоцелевых бомбардировщиках Су-34, "а также впервые на многоцелевых истребителях Су-30СМ и Су-35 проведут пуски управляемых ракет и выполнят ряд элементов воздушного боя", говорится в сообщении.

"Всего свыше 50 лётчиков отработают обнаружение условного противника, захват и поражение цели. Занятия пройдут как днем, так и ночью на высотах до 10 тыс. метров.

"По итогам боевых стрельб молодые лётчики получат квалификационный допуск к несению боевого дежурства по охране воздушного пространства РФ", - информирует штаб Западного военного округа.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2018-03-11 12:53:27
Сколько каждая ракета стоит? Пару сельских медпунктов? И с кем воевать собираемся?! У всех дети и капиталы в странах "вероятного противника" пристроены ...
Стас
2018-03-11 10:05:48
Хотелось бы мира всё же.....Чего всё время оружием бряцать?
На время учений лучше смыться из Карелии,а то запустят ракеты мимо цели или самолёт упадёт....
а когда пуски ракет? не 18 марта?
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