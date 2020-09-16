В Карелии опубликовали книгу о "путинском режиме" и его последствиях

Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.

Николай Яковлевич Копьев – коммунист, известный в Карелии политический и общественный деятель, кандидат философских наук закончил работу над книгой "Куда бредешь ты, Россия смуты и кризисов". Она посвящена исследованию событий последних десятилетий – развалу Советского Союза, восхождению на должность президента России Бориса Ельцина и его преемника Владимира Путина.

Вспоминая события двадцатилетней давности, автор задается вопросом, почему Ельцин выбрал Путина, и рассказывает о том, как в России постепенно выстраивалась система власти одного человека.

Николай Копьев критически оценивает деятельность Владимира Путина как создателя в России олигархической империи со всеми ее атрибутами – резким социальным расслоением, массовой нищетой народа и постыдной роскошью немногих.

"В этой "суверенной демократии" путинского розлива нет контроля не только над исполнительной, но и над законодательной властью. И это большая беда. В ней нет социальной ответственности государства перед народом и честных выборов".

Копьев называет Путина "патриотом тугих кошельков" и подводит итоги его двадцатилетнего правления, называя КПД "ничтожным".

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