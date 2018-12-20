Организация задолжала 5 млн рублей районному предприятию в Карелии

В Костомукше организация получила рассрочку на 13 месяцев, чтобы выплатить крупный долг, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

Размер долга организации составил 5 млн рублей в пользу муниципального предприятия.

Воспользовавшись своим правом, должник обратился в суд с заявлением о предоставлении ему рассрочки исполнения требований исполнительного документа. Данное заявление суд удовлетворил. Был установлен четкий график погашения задолженности.

Следуя ему, должник погасил задолженность в полном объеме за 13 месяцев без применения к нему мер принудительного исполнения.