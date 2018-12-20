В Карелии организация задолжала госучреждению около 600 тысяч рублей

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Организация не хотела платить долг за аренду земли, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.
В отделе судебных приставов по Костомукше находилось исполнительное производство о взыскании с организации в пользу государственного учреждения задолженности за аренду земельных участков на сумму более 580 000 рублей, включая исполнительский сбор в размере свыше 40 000 рублей.
Задолженность погашена не была в установленный срок.
Судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора и обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся в кредитном учреждении.
Получив соответствующее постановление, должник счел для себя все-таки приоритетным погасить задолженность в полном объеме, чем оказаться "заблокированным" в движении денежных средств по счету.
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