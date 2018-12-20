В Карелии организация задолжала госучреждению около 600 тысяч рублей

Организация не хотела платить долг за аренду земли, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

В отделе судебных приставов по Костомукше находилось исполнительное производство о взыскании с организации в пользу государственного учреждения задолженности за аренду земельных участков на сумму более 580 000 рублей, включая исполнительский сбор в размере свыше 40 000 рублей.

Задолженность погашена не была в установленный срок.

Судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора и обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся в кредитном учреждении.

Получив соответствующее постановление, должник счел для себя все-таки приоритетным погасить задолженность в полном объеме, чем оказаться "заблокированным" в движении денежных средств по счету.