В Карелии «Орланы» за месяц перевезли более 2 тысяч пассажиров

Рельсовые автобусы по маршруту Лодейное Поле – Питкяранта и Питкяранта – Сортавала продолжают курсировать ежедневно.

Рельсовые автобусы «Орланы», запущенные по договоренности правительства Карелии с РЖД с 5 июня, стали одним из наиболее популярных видов транспорта у жителей Олонецкого, Питкярантского и Сортавальского районов Карелии. Только за июнь было перевезено более 2 тысяч пассажиров, сообщили в Минтрансе республики.

Расписание движения современных рельсовых автобусов «Орлан», курсирующих на участке Лодейное Поле – Сортавала, составлено с учетом совершения возможной пересадки на станции Лодейное Поле на скоростные поезда «Ласточка», двигающиеся как в направлении Петрозаводска, так и в направлении Санкт-Петербурга.

По информации Минтранса, с учетом положительной динамики пассажиропотока движение рельсовых автобусов по маршрутам Лодейное Поле – Питкяранта и Питкяранта – Сортавала будет сохранено в полном объеме. Так, одна пара поездов будет курсировать ежедневно, и дополнительная пара поездов будет выходить в субботу и воскресенье.