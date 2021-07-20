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В Карелии «Орланы» за месяц перевезли более 2 тысяч пассажиров

Новости. Общество
10:08, 21 Июля 2021
фото: © правительство Карелии

Рельсовые автобусы по маршруту Лодейное Поле – Питкяранта и Питкяранта – Сортавала продолжают курсировать ежедневно.

Рельсовые автобусы «Орланы», запущенные по договоренности правительства Карелии с РЖД с 5 июня, стали одним из наиболее популярных видов транспорта у жителей Олонецкого, Питкярантского и Сортавальского районов Карелии. Только за июнь было перевезено более 2 тысяч пассажиров, сообщили в Минтрансе республики.

Расписание движения современных рельсовых автобусов «Орлан», курсирующих на участке Лодейное Поле – Сортавала, составлено с учетом совершения возможной пересадки на станции Лодейное Поле на скоростные поезда «Ласточка», двигающиеся как в направлении Петрозаводска, так и в направлении Санкт-Петербурга.

По информации Минтранса, с учетом положительной динамики пассажиропотока движение рельсовых автобусов по маршрутам Лодейное Поле – Питкяранта и Питкяранта – Сортавала будет сохранено в полном объеме. Так, одна пара поездов будет курсировать ежедневно, и дополнительная пара поездов будет выходить в субботу и воскресенье.

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Комментарии

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Mikko Merimies
2021-07-21 10:32:40
Отличная новость! Е:щё бы добавить пригородный "Сортавала - Петрозаводск"(утром -в столицу, вечером - обратно).
наташка
2021-07-21 10:41:09
Mikko Merimies, нефиг шастать
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