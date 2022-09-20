В Карелии осенью подготовят добровольцев

Обучение в Школе волонтеров будет проходить в октябре.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, ресурсный центр развития добровольчества запустил программу подготовки волонтеров-новичков в трех районах Карелии, Петрозаводске и Костомукше.

Доброцентр «Время Доброты» (@vremya_dobroty) и Доброцентр ПетрГУ «Photon» (@foton.petrsu) проведут обучение в столице Карелии. Образовательный курс также пройдет в Костомукше, Суоярвском, Олонецком и Пряжинском районах.

«Школа волонтеров — это начало большого добровольческого пути. Знания, с помощью которых будет ясна структура и основа взаимопомощи. Волонтер сможет помогать правильно, по принципу „не навреди“. Кроме того, уже на занятиях школьник найдет своих людей. Свою команду. Тех, кто понимает и всегда поддержит», — рассказала Наталья Зряхова, руководитель Доброцентра «СОВА» из Суоярви.

Обучение пройдет в виде тренингов, участники которых узнают о добровольческой деятельности и нюансах сферы. После обучения добровольцы смогут занять первые волонтерские вакансии.