В Карелии оштрафовали бизнесмена за незаконный рекламный щит

Предприниматель Медвежьегорска оштрафован за нарушение законодательства о рекламе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Медвежьегорского района провела проверку соблюдения требований законодательства о рекламе индивидуальным предпринимателем и выявила нарушения.

Бизнесмен установил рекламные щиты без заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и без получения от органов местного самоуправления разрешения на их установку и эксплуатацию. При этом основания рекламных конструкций не углублены в грунт и выступают над поверхностью земли.

По результатам проверки прокурор района обратился в Арбитражный суд Республики Карелия с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности.

Решением суда заявление прокурора удовлетворено, индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен административный штраф в сумме 3 тысячи рублей.