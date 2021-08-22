В Карелии оштрафовали бухгалтера, скрывавшего алиментщика от приставов

В Сортавале бухгалтер, которая не предоставила приставам данные об алиментщике, получила штраф в 15 тысяч рублей, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов в Сортавале было возбуждено исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Пристав узнал, где работает должник, и отправил в бухгалтерию организации постановление об удержании алиментов.

Организация нарушала требование судебного пристава и указанную информацию не предоставляла. Более того, запрашиваемая информация судебному приставу-исполнителю не была предоставлена и после увольнения должника.

В рамках исполнительного производства была проведена камеральная проверка бухгалтерии этой организации, в результате которой подтвердился факт неисполнения требования судебного пристава.

В соответствии с законом в отношении бухгалтера организации составлен административный протокол и наложен штраф в размере 15 тысяч рублей, который был вовремя оплачен.

Приставы отметили, что должник тоже оплатил долг по алиментам в полном объеме. Устроился на новое место работы, предоставив трудовой договор судебному приставу-исполнителю, который направил в организацию постановление об удержании части из дохода должника.