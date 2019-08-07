18:00, 07 Августа 2019
В Карелии оштрафовали компанию за неправильное оформление на работу экс-чиновника
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Компания получила штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура Прионежского района в ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства установила, что после увольнения с муниципальной службы двое бывших муниципальных служащих устроились на работу в коммерческие организации.
Одно дело рассмотрено. Компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Материалы в отношении второй коммерческой организации находятся в стадии рассмотрения.
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