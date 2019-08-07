В Карелии оштрафовали компанию за неправильное оформление на работу экс-чиновника

Компания получила штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района в ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства установила, что после увольнения с муниципальной службы двое бывших муниципальных служащих устроились на работу в коммерческие организации.

Одно дело рассмотрено. Компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Материалы в отношении второй коммерческой организации находятся в стадии рассмотрения.