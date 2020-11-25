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В Карелии оштрафовали водителей, установивших дополнительные фары на своих грузовиках

Новости. Общество
16:27, 26 Ноября 2020
фото: © паблик Вконтакте "Беломорская трибуна"
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В Беломорском районе три водителя, установившие дополнительное освещение на своих грузовиках, могут лишиться госрегистрации на транспорт.

Как сообщается в паблике газеты "Беломорская трибуна", при проверке транспортных средств 25 ноября выявлены три грузовых автомобиля, в конструкцию которых внесены изменения с нарушением законодательства, а именно установлены дополнительные источники света, не предусмотренные заводом изготовителем.

В отношении водителей возбуждены дела об административном правонарушении, по транспортным средствам решается вопрос об аннулировании государственной регистрации.

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