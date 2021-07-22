В Карелии оштрафовали водителя грузовика, который потерял на трассе мусор

На трассе в Кондопожском районе из грузовика выпал строительный мусор – водитель получил штраф, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Кондопожском районе на федеральной автодороге «Кола» инспекторы ДПС зафиксировали падение через борт кузова строительного мусора, не закрепленного в грузовике.

В отношении водителя составлены административные материалы за нарушение правил движения тяжеловесного крупногабаритного транспортного средства. За данное нарушение законом предусмотрен штраф: на водителя — в размере от 1 до 1,5 тыс. рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, — от 10 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 до 150 тыс. рублей.

Также водителю предстоит понести наказание за повреждение железнодорожного переезда.