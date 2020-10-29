В Карелии осталось менее 35% свободных коек для лечения пациентов с COVID-19

За сутки доля свободных коек для лечения больных коронавирусом в республики сократилась на 5,5%.

Как сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, на 30 октября доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции составляет 34,4%. Сутками ранее этот показатель составлял 39,8%.

По данным на 30 октября, в стационарах находятся 384 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 368 - в состоянии средней тяжести, 11 тяжелобольных и 5 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось, что Родильный дом им.Гуткина в Петрозаводске переделывают под ковид-центр.