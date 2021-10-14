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В Карелии осудили экс-начальницу почты, присвоившую себе деньги из кассы

Новости. Криминал
15:55, 14 Октября 2021
фото: © SN74.ru

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Экс-начальница почтового отделения, присвоившая себе 85 тысяч рублей, получила условный срок, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд Пряжинского района вынес приговор по делу в отношении местной жительницы, присвоившей вверенные ей деньги.

Следствие установило, что, занимая должность начальника почтового отделения, женщина присвоила себе из кассы в общей сложности 85 тысяч рублей.

Всего в деле фигурируют 8 эпизодов хищения. Экс-начальница почты свою вину признала.

Суд назначил виновной наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

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