В Карелии осудили экс-начальницу почты, присвоившую себе деньги из кассы

Экс-начальница почтового отделения, присвоившая себе 85 тысяч рублей, получила условный срок, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд Пряжинского района вынес приговор по делу в отношении местной жительницы, присвоившей вверенные ей деньги.

Следствие установило, что, занимая должность начальника почтового отделения, женщина присвоила себе из кассы в общей сложности 85 тысяч рублей.

Всего в деле фигурируют 8 эпизодов хищения. Экс-начальница почты свою вину признала.

Суд назначил виновной наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.