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В Карелии осудили мужчину, который едва не зарезал брата на рыбалке

Новости. Криминал
12:01, 27 Мая 2020
фото: © РИА Новости / Игорь Агеенко
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Инцидент произошел 31 января в Калевальском районе.

Напомним, 27-летний житель поселка Калевала и его брат поехали на озеро Алаярви. До вечера они рыбачили, затем решили поесть и отдохнуть в рыбацкой избе. 

В ходе длительного распития спиртного между мужчинами произошла словесная перепалка, которая переросла в борьбу. В итоге обвиняемый схватил со стола нож и нанес родственнику пять ударов в область живота, а также удар по колену. Затем, осознав опасность ситуации, он помог пострадавшему одеться, посадил в сани и, прикрепив их к снегоходу, повез в больницу.

По дороге мужчина предложил брату сказать медикам, якобы тот сам упал со снегохода на нож. Так они и поступили. Врачи оказали находящемуся в тяжелом состоянии пациенту первую медицинскую помощь, после чего он был госпитализирован.

По информации прокуратуры Карелии, мужчина дал признательные показания. 

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно.

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Комментарии

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новый
2020-05-27 12:20:02
Глубоко пофиг на тамошних алкашей. Было бы весьма полезно изолировать от общества обоих, но суд слишком гуманный.
кир
2020-05-27 12:07:04
Виновато местное название. Оно издавна порчу наводит на рыбаков. Деревню давно люди покинули.
Ткачев
2020-05-27 12:19:30
кир, Дай человеку рыбу, и он наестся. Дай человеку удочку, и он нажрется... )))))))))
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