В Карелии осудили мужчину, который едва не зарезал брата на рыбалке

Инцидент произошел 31 января в Калевальском районе.

Напомним, 27-летний житель поселка Калевала и его брат поехали на озеро Алаярви. До вечера они рыбачили, затем решили поесть и отдохнуть в рыбацкой избе.



В ходе длительного распития спиртного между мужчинами произошла словесная перепалка, которая переросла в борьбу. В итоге обвиняемый схватил со стола нож и нанес родственнику пять ударов в область живота, а также удар по колену. Затем, осознав опасность ситуации, он помог пострадавшему одеться, посадил в сани и, прикрепив их к снегоходу, повез в больницу.



По дороге мужчина предложил брату сказать медикам, якобы тот сам упал со снегохода на нож. Так они и поступили. Врачи оказали находящемуся в тяжелом состоянии пациенту первую медицинскую помощь, после чего он был госпитализирован.

По информации прокуратуры Карелии, мужчина дал признательные показания.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно.