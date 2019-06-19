В Карелии осудили полицейского за взятки

Сотрудник полиции Пряжинского района неоднократно получал взятки от предпринимателей, сообщили в прокуратуре Карелии.

В период с 1 января по 21 сентября 2018 года сотрудник полиции Пряжинского района неоднократно получал от предпринимателей взятки в значительном размере за попустительство по службе и незаконные действия (бездействие), а именно за беспрепятственный проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автодорогам района без специальных разрешений, а также освобождение от административной ответственности.

Кроме того, данный сотрудник полиции информировал взяткодателей о проведении рейдов и спецопераций, направленных на выявление административных правонарушений в указанной сфере.

С учетом указанных обстоятельств бывшему сотруднику полиции судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно со штрафом в размере 270 тысяч рублей и запретом занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года.