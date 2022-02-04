В Карелии осудили телефонного мошенника из Новосибирска

Рецидивист, выманивавший деньги у пожилых людей, отправился за решетку, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Калевальского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении жителя Новосибирской области, обвиненному в нескольких преступлениях, связанных с мошенничеством.

Суд установил, что ранее неоднократно судимый мужчина, пользуясь чужой сим-картой, звонил пожилым людям в Карелии и Пермском крае. Сам подсудимый находился в Новосибирской области.

В ходе звонков он представлялся близким родственником собеседников, убеждал, что попал в беду и ему срочно нужны деньги. Пять потерпевших попались на удочку афериста, переведя ему в общей сложности более 110 тысяч рублей. Кроме того, 11 абонентов разгадали замысел мошенника.

По совокупности преступлений суд назначил рецидивисту 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, были удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 110 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.