В Карелии осудили участника ДТП с пострадавшими

Перед судом предстал водитель КамАЗа, в который врезался автобус с 25 рабочими , сообщили на сайте Костомукшского городского суда.

Напомним, 17 января 2018 года в 8.10 на 3 км автодороги "Костомукша-Карельский окатыш" произошло столкновение автобуса, кроссовера и Камаза.

КамАЗ совершил вынужденную остановку на краю проезжей части в отсутствии искусственного освещения, включив аварийную сигнализацию, но не выставил знак аварийной остановки.

В результате чего двигавшиеся в попутном направлении водители автомобиля Hyundai Santa и автобуса с рабочими поочередно совершили столкновение с грузовым автомобилем.

Находившиеся в автобусе пассажиры получили различные травмы, среди которых у одного пассажира был установлен тяжкий вред здоровью. Он был госпитализирован.

Суд признал 62-летнего жителя Костомукши, водителя грузового автомобиля, виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Его приговорили к 1,5 году ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

В ходе предварительного следствия и судебного рассмотрения дела подсудимый не признал свою вину.