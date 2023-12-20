В Карелии осудили врача, незаконно получившем ковидные выплаты

Врач одной из районных больниц ставил пациентам несуществующий диагноз, чтобы получить дополнительные выплаты.

В Карелии осудили врача одной из районных больниц сразу по двум статьям: мошенничество и служебный подлог. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Карелия.

Как было установлено, с октября 2021 года по май 2022 года врач-невролог вносил в электронную базу и в амбулаторные карты пациентов недостоверные данные о коронавирусе, которым на самом деле те не болели. Позднее эти карты, более 20 копий, врач предоставил в экономический отдел больницы, получив специальную социальную выплату.

Суд признал врача виновный. После частичного сложения наказаний он был приговорен к штрафу в 105 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.

Ранее следователи прекратили уголовное дело о «ковидных» выплатах в Медвежьегорской ЦРБ, не найдя в действиях должностных лиц больницы состава преступления.