В Карелии от коронавируса умерла 26-летняя женщина

Оперштаб по борьбе с коронавирусом подтвердил еще две смерти от COVID-19.

В Карелии зарегистрировано еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской больнице им. В.А. Баранова скончалась 26-летняя петрозаводчанка, в Сортавальской ЦРБ умер 90-летний скончался житель Сортавалы. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания, сооющили 20 мая в региональном оперштабе.

Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 520.

За сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 55 человек. Из этого числа заболевших – 50 человек, из них 13 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 46668.

За минувшие сутки выздоровели еще 63 человека. Всего справилось с недугом 44823 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7599,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3383,9 случая, по Северо-Западу – 5903,6.

Ранее Медведев не исключил введения обязательной вакцинации от коронавируса.