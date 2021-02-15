В Карелии от коронавируса умерли еще три женщины, одной из которых было всего 45 лет

О ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией рассказали в оперштабе Карелии.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Больнице скорой медицинской помощи скончалась 83-летняя петрозаводчанка, в Госпитале для ветеранов войн умерли 65-летняя жительница поселка Найстенъярви и 45-летняя жительница Олонца. Все три пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии за время пандемии от коронавируса скончались 274 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 165 человек. Из этого числа заболевших – 155 человек, из них 30 имеют симптомы средней тяжести, один в тяжелом состоянии.

Общее число зараженных COVID-19 в Карелии составляет 39217 человек.

Выздоровели 34607 пациентов, за сутки выписаны по выздоровлению 197 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6333,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2784,4 случая, по Северо-Западу – 4907,9.