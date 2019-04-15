В Карелии от сотрудников требуют работать сверх нормы

Претендентам на вакантные рабочие места в Карелии, чтобы получить работу, все чаще приходиться соглашаться на ненормированный рабочий день.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного рекрутинговым агентством HeadHunter Северо-Запада.

Эксперты изучили банк вакансий и выяснили, как часто работодатели в Карелии указывают в объявлениях необходимость переработок, и каким специалистам чаще приходится мириться с ненормированным рабочим днем.

Количество подобных вакансий за последние 12 месяцев увеличилось на 7%.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".