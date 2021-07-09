В Карелии открылась первая гостиница для туристов, путешествующих на кемперах

В Питкярантском районе открылась гостиница для туристов, путешествующих на кемперах - домах на колесах, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Карелия должна предоставлять самые различные возможности для развития туризма, всех его направлений, написал Парфенчиков в соцсети.

По словам главы Карелии, сегодня все большую популярность приобретают путешествия на кемперах, так называемых «домах на колёсах». Это действительно удобный, комфортный, особенно для семейных путешествий, вид отдыха. Карелия для такого отдыха - одно из лучших мест. Но здесь необходимо создание разветвлённой отдельной современной инфраструктуры.

«Первый такой проект удалось реализовать на территории Питкярантского района. В поселке Рауталахти предприниматель Андрей Коледа при поддержке правительства Республики построил комплекс обслуживания кемперов рядом с популярным уже придорожным кафе. Андрей, бывший московский журналист, а теперь полноправный житель поселка Харлу, в бизнесе активно внедряет новые инновационные решения», - рассказал Артур Парфенчиков.

Комплекс обслуживания «домов на колёсах» включает в себя следующие услуги обслуживания и отдыха:

- Питчи с разъёмами для подключения к электричеству 220V

- водопровод

- душ/туалет

- средства личной гигиены

- слив «серой» воды

- слив биотуалетов и «капсул» в септик

- камера хранения

- бесплатный Wi-Fi

- две детские площадки с качелями, скалодромом, батутом и горками искусственное освещение в тёмное время суток

- круглосуточное видеонаблюдение

«Уверен, комплекс понравится путешественникам по Карелии. Отмечу, что он оказывает услуги и тем, кто путешествует с животными. Кемперы дают и такую возможность, и вы можете не расставаться со своим четвероногим другом и в отпуске. Надеюсь, наши предприниматели подхватят этот опыт, а мы готовы им в этом оказать максимальную поддержку», - отметил Артур Парфенчиков.