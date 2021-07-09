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В Карелии открылась первая гостиница для туристов, путешествующих на кемперах

Новости. Общество
14:11, 10 Июля 2021
фото: со страницы главы Карелии

В Питкярантском районе открылась гостиница для туристов, путешествующих на кемперах - домах на колесах, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Карелия должна предоставлять самые различные возможности для развития туризма, всех его направлений, написал Парфенчиков в соцсети.

По словам главы Карелии, сегодня все большую популярность приобретают путешествия на кемперах, так называемых «домах на колёсах». Это действительно удобный, комфортный, особенно для семейных путешествий, вид отдыха. Карелия для такого отдыха - одно из лучших мест. Но здесь необходимо создание разветвлённой отдельной современной инфраструктуры.

«Первый такой проект удалось реализовать на территории Питкярантского района. В поселке Рауталахти предприниматель Андрей Коледа при поддержке правительства Республики построил комплекс обслуживания кемперов рядом с популярным уже придорожным кафе. Андрей, бывший московский журналист, а теперь полноправный житель поселка Харлу, в бизнесе активно внедряет новые инновационные решения», - рассказал Артур Парфенчиков.

Комплекс обслуживания «домов на колёсах» включает в себя следующие услуги обслуживания и отдыха:
- Питчи с разъёмами для подключения к электричеству 220V
- водопровод
- душ/туалет
- средства личной гигиены
- слив «серой» воды
- слив биотуалетов и «капсул» в септик
- камера хранения
- бесплатный Wi-Fi
- две детские площадки с качелями, скалодромом, батутом и горками искусственное освещение в тёмное время суток
- круглосуточное видеонаблюдение

«Уверен, комплекс понравится путешественникам по Карелии. Отмечу, что он оказывает услуги и тем, кто путешествует с животными. Кемперы дают и такую возможность, и вы можете не расставаться со своим четвероногим другом и в отпуске. Надеюсь, наши предприниматели подхватят этот опыт, а мы готовы им в этом оказать максимальную поддержку», - отметил Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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наташка
2021-07-10 14:29:22
Новые люди будут у них колеса для утилизации попрошайничать. Везде убрали, больше нету
Гость
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