В Карелии открыли "Школу молодых ремесленников" (ВИДЕО)

В Карелии запустили новый проект, в рамках ремесленники записали серию мастер-классов.

Центр народного творчества представил сегодня свой новый масштабный творческий проект – "Школа молодых ремесленников".

"Осенью мы записали 30 мастеров народно-художественного творчества, преподавателей и исследователей традиционного быта, которые познакомят вас с ремесленной культурой Республики Карелия", - пишут в паблике центра, где выложили первое видео проекта.

Открывает серию мастер-классов урок по берестоплетению (художественной обработки бересты) от известных мастеров из Петрозаводска Ирины и Владимира Титовых.

Ранее в Карелии записали 10 серий тревел-блога "Море помор", в которых путешественники рассказали о современных поморах.