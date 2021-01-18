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В Карелии открыли "Школу молодых ремесленников" (ВИДЕО)

Новости. Культура
18:40, 18 Января 2021
фото: © кадр из видео
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В Карелии запустили новый проект, в рамках ремесленники записали серию мастер-классов.

Центр народного творчества представил сегодня свой новый масштабный творческий проект – "Школа молодых ремесленников".

"Осенью мы записали 30 мастеров народно-художественного творчества, преподавателей и исследователей традиционного быта, которые познакомят вас с ремесленной культурой Республики Карелия", - пишут в паблике центра, где выложили первое видео проекта.

Открывает серию мастер-классов урок по берестоплетению (художественной обработки бересты) от известных мастеров из Петрозаводска Ирины и Владимира Титовых.

Ранее в Карелии записали 10 серий тревел-блога "Море помор", в которых путешественники рассказали о современных поморах.

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