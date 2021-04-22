В Карелии открылось Альцгеймер-кафе

В Кондопоге открылось Альцгеймер-кафе «Незабудка» для людей с нарушениями памяти.

В Кондопоге открылось Альцгеймер–кафе для пожилых людей с нарушениями памяти. На встречи, организованные в рамках приходят и сами пожилые люди, и их родные, сообщает Агентство социальной информации.

По словам руководителя центра «Преодоление», врача-психиатра Романа Унукайнена, эти встречи крайне нужны пожилым людям, страдающим расстройством памяти. Они позволяют им не замыкаться в себе, преодолевать социальную изоляцию, которая ускоряет разрушение их когнитивных способностей. В клубе такие люди получают положительные эмоции, могут разделить радость друг с другом.

Кроме того, собрания клуба помогают родственникам людей с деменцией бороться с эмоциональным выгоранием.

Первоначально встречи проходили под эгидой проекта «Альцкон», проходившем на средства Минсоцзащиты Карелии. Проект закончился, но встречи оказались настолько востребованными, что волонтеры продолжили проводить их самостоятельно.

В развитых странах уже давно функционируют подобные кафе, но в России пока работают только 6 заведений. Кроме нашей Кондопоги, они есть только в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Более подробно с работой Альцгеймер-кафе нарушениями памяти можно здесь.