В Карелии открылся детсад, сотрудники которого заразились COVID-19

С 6 июля дежурные группы детского сада "Радуга" в Олонце открылись.

В учреждении проведена полная дезинфекция помещений, сотрудниками сданы тесты на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном паблике Олонецкого национального муниципального района.

Напомним, дежурные группы детского сада "Радуга" на улице Володарского в Олонце с 19 июня приостанавливили работу.

"Там заболели две его сотрудницы. На момент открытия дежурных групп они в саду не работали: одна находилась на больничном, другая – в отпуске. С детьми они не контактировали, однако, не исключено, что у женщин могли быть контакты с другими сотрудниками дошкольного учреждения вне работы", – написал ранее Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".