В Карелии открылся центр опережающей профессиональной подготовки

Центр опережающей профессиональной подготовки - ЦООП открылся на базе нашего автотранспортного техникума, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, ЦООП - это новая региональная структура, ее задача – готовить кадры для ключевых отраслей экономики. Вы спросите, в чем её отличие от тех же колледжей и техникумов?

Центр опережающей профессиональной подготовки – это

- объединение ресурсов всех профессиональных образовательных организаций Карелии;

- обучение перспективным профессиям в короткие сроки и по ускоренным программам;

- получение профессиональных компетенций международного уровня;

- подготовка специалистов по запросу конкретного работодателя;

- мастерские, которые мы оснастили по стандартам WorldSkills.

Пространство для обучения - на площади более 700 кв.м. Здесь аудитории-трансформеры, компьютерные классы, медиазона, зона проектной деятельности, VR-тренажёры. И все в едином современном дизайне. Учиться может любой – и школьник, и студент, и рабочий, и даже мама в декрете – каждому предложат индивидуальную программу в соответствии с его запросами.

"Помещения приводили в порядок и обустраивали на деньги нацпроекта «Образование». Совет работодателей техникума тоже не бездействовал – профинансировали ремонт спортзала, он уже ждёт студентов. ЦОПП получился! За это отдельная благодарность хозяйке автотранспортного техникума Ирине Борисовне Кувшиновой, умеет видеть точки развития. Следующий этап – внешнее благоустройство здания", - сказал Артур Парфенчиков.