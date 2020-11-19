В Карелии открылся Центр управления регионом

Сегодня, 20 ноября, в республике официально открыт Центр управления регионом (ЦУР) – структура, созданная по поручению президента России Владимира Путина, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Главная цель ЦУРа – обеспечение коммуникации жителей с органами власти для оперативного решения проблем в регионе. Задачами ЦУРов, созданных по всей стране, является сбор, обработка и аналитика сообщений, жалоб и предложений, поступающих от жителей республики. Это касается всех сфер жизни: здравоохранения, образования, социальной защиты, состояния дорог, транспорта, энергетики, ТКО и ЖКХ.

Сегодня, помимо официальных порталов органов власти, соцсети и мессенджеры становятся основной площадкой, где граждане оставляют сообщения о проблемных вопросах. И безусловно, все эти обращения должны попадать в работу органов власти, на эти обращения необходимо оперативно реагировать, предоставлять жителям обратную связь и решать проблемы. ЦУР будет немедленно доводить все обращения до прямых исполнителей органов власти и следить за тем, чтобы ситуация разрешалась в кратчайшие сроки. Также, в его задачи входит формирование "тепловой карты" региона. По сути, это комплексная картина проблем граждан и территорий, которая создается с помощью агрегирования обращений пользователей из всех доступных источников. На основе данных "тепловой карты" руководство региона сможет принимать стратегические решения по острым проблемам.

В республике уже успешно функционируют цифровые платформы обратной связи с населением: Инцидент Менеджмент, Активный гражданин и другие системы органов власти. ЦУР станет единым координационным центром, который объединит все имеющиеся в регионе цифровые сервисы по работе с обращениями граждан.

"Благополучие граждан и оперативное решение возникающих проблем – главный приоритет в работе нового президентского проекта, – отмечает куратор ЦУРа Карелии, заместитель Главы Республики Карелия –руководитель администрации главы Республики Карелия Татьяна Игнатьева. – Людей нужно слушать, слышать и своевременно решать обозначенные ими задачи, тем более сейчас, в сложный из-за пандемии для страны период. В правительстве Карелии назначены ответственные лица по каждому из актуальных направлений общественной жизни, с ними у ЦУРа налажено плотное взаимодействие, что ускоряет оперативное решение всех проблемных вопросов".

Надо отметить, что финансирование центров ведется напрямую из федерального бюджета по целевой субсидии. Деньги на создание и обеспечение функционирования в субъектах РФ центров управления регионов выделены некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций "Диалог Регионы", которая и курирует работу ЦУР во всех субъектах. Как отметил исполнительный директор АНО "Диалог Регионы" Владимир Туровцев, "Карелия находится в зеленой зоне по открытию ЦУР, проект на 90% реализован и регион полностью готов к работе".

ЦУР Карелии на данный момент укомплектован и приступил к выполнению поручений президента РФ с соблюдением всех ограничений, связанных с пандемией.