В Карелии открыта «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ

На вопросы жителей Карелии по обозначенной теме будут отвечать специалисты Роспотребнадора до 11 октября .

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Карелии сообщило о проведении «горячей линии» по профилактике гриппа и ОРВИ с 30 сентября по 11 октября текущего года.

В Управлении обозначили круг вопросов, по которым можно обращаться в рамках проведения «горячей линии»: где можно сделать прививку от гриппа, как правильно сделать прививку, можно ли совмещать прививку от гриппа с другими прививками, какие штаммы входят в прививку, правила ношения маски, рекомендации для родителей, как уберечь детей в сезон, вопросы неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ и др.

Звонки от жителей республики принимаются по телефону 8(8142) 797420 (вопросы профилактики инфекционных и паразитарных болезней) в период понедельник — пятница с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин; с перерывом с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин.