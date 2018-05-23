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Новости. Общество
15:06, 23 Мая 2018

В Карелии отменены аукционы по ремонту четырех мостов

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Управление федеральной антимонопольной службы по Карелии отменило несколько аукционов на ремонт мостов.

Четыре электронных аукциона на ремонт переправ отменены из-за нарушений законодательства о контрактной системе, сообщает сайт службы.

В апреле "Управление автомобильных дорог РК" опубликовало извещения о проведении ряда электронных аукционов. Согласно документации, подрядчики должны были построить временные мосты взамен аварийных через несколько рек: р. Обжа (21 996 484,55 руб.); р. Немино (29 467 123,45 руб.); р. Вирма (37 311 732.35 руб.) и р. Видлица (21 608 995,58 руб.)

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Комментарии

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zanoza
2018-05-23 15:14:20
Неужели ФАС начало работать??? Аллилуйя!!!
Гость
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